Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу підкреслив, що сьогодні Трамп розчарований тим, що зробити це не вдалося.

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Про що Трамп міг говорити з Путіним?

Нині Трамп намагається поторгуватися з Путіним. Клочок вважає, що озвучена дата – 8 серпня – умовна. За його переконанням, вона підв'язана до 12 серпня. Це крайній термін підписання торгової угоди між Китаєм і США. Вона нібито вже майже допрацьована, але будуть певні деталі.

Умови можуть змінитися, якщо Путін піде на певні домовленості з Америкою. Але на що він може піти? Знову скаже Трампу, що п'ять областей мають бути в конституції Росії ледь чи не юридичним визнанням,

– озвучив Клочок.

Він нагадав, що декілька тижнів тому прозвучала заява від очільниці МЗС Австрії, яка сказала, що президент США під час своїх перших розмов з очільником Кремля як раз і пропонував йому ці п'ять областей в обмін на припинення війни. А український лідер Зеленський неодноразово говорив, коли ще не була публічно озвучена ця історія, що Україна ніколи не погодиться віддавати ці території Росії.

На цю хвилину немає жодного коментаря ні від Білого дому, ні від Держдепа, ні від Трампа на озвучені звинувачення голови МЗС Австрії щодо зазіхань на територіальну цілісність України з боку США. Як зазначив Клочок, дуже схоже на те, що це дійсно було сказано.

"Припускаємо, що така розмова між Трампом і Путіним була. Коли Путін озвучив, що згоден і хоче забрати ці області, Трамп ймовірно щось пообіцяв. Тому він поводить себе так зухвало", – озвучив Клочок.

Українська сторона не може на це погодитись, як і Європа.

США тиснутимуть на Китай, аби той вплинув на Росію

Нині є цікавий нюанс в тому, що європейці підтримали Трампа у його діях проти Китаю. Мовиться про торгову угоду. Клочок вважає, що вони були вимушені це зробити.

Як це все Трамп використає для підписання угоди з Китаєм буде значною мірою залежати й від того, чи буде завершена російсько-українська війна, чи продовжиться,

– пояснив Клочок.

Клочок підсумував, що час покаже, чи вдасться Трампу переламати Сі Цзіньпіна, аби той тиснув на Путіна для припинення вогню. Він наголосив, що Пекіну особливо тиснути й не треба, достатньо просто перекрити постачання в Росію товарів подвійного призначення та інших, які надходять з Китаю, і вже за місяць країна-агресорка воювати не зможе.