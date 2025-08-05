Почему ОАЭ ограничивает деятельность российских компаний?
Ориентировочно 30% от компаний из России получили сообщение, где говорится об ограничении финансовых операций, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
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Обратите внимание! Для части российских компаний финучреждения ОАЭ закрыли банковские счета.
Какими были основные причины внедрения ограничений:
- отсутствие ответа на запрос банков (или несвоевременность);
- выявление ошибок в документах;
- несоответствие заявленной информации и финансовых потоков;
- связи с черным списком FATF;
- связи с лицами, которые сейчас находятся под международными санкциями (или другими ограничениями).
Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против России. Ситуация набрала больших оборотов после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией,
– сообщает украинская разведка.
Вероятно, финучреждения ОАЭ начали проверки, чтобы не попасть в серый список FATF снова. К тому же, таким образом, местное правительство показывает готовность поддержать мировые санкции.