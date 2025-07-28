Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресконференцію речника МЗС Го Цзякуна 28 липня. Китайська Народна Республіка різко відреагувала на запровадження Україною 18-го пакету санкцій, до якого потрапили десятки китайських компаній та фізичних осіб.

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Китай вимагає скасувати санкції

У МЗС Китаю заявили про порушення міжнародного права та закликали Київ "виправити помилку".

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нового, 18-го пакету персональних та економічних санкцій. До списку потрапили 53 фізичні та юридичні особи з Китаю, Росії, Казахстану, Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн.

Китай висловив категоричне невдоволення рішенням Києва.

Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають під собою жодних підстав у міжнародному праві чи дозволу Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативний ефект,

– заявив речник МЗС Китаю.

У Пекіні підкреслили, що готові "жорстко захищати законні права та інтереси китайських компаній".

Варто зауважити, що санкційний список, як раніше повідомляли ЗМІ, потрапили китайські компанії, які, ймовірно, постачали до Росії товари подвійного призначення – зокрема електроніку, оптику та дрони. Українська влада неодноразово наголошувала, що навіть непряма підтримка держави-агресора розцінюється як загроза національній безпеці.

