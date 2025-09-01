Какие компании и почему закрыли в Ирландии?
В Ирландии принудительно ликвидировали ряд компаний, ранее привлекавших миллиарды долларов для российских банков и госкорпораций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Смотрите также Миллиардные убытки: металлургические заводы в России переживают глубочайший кризис
Их ликвидировали из-за того, что после начала полномасштабной войны против Украины местные управленцы массово вышли из советов директоров, а компании остались без руководства. Закрыли, в частности, такие фирмы:
- VTB Eurasia, которая разместила облигации на 2,25 миллиарда долларов для ВТБ (российский государственный банк);
- Transregional Capital, которая кредитовала "Транскапиталбанк", внесенный в санкционный список OFAC (частный российский банк);
- Sovcom Capital, эмитент облигаций "Совкомбанка" на 600 миллионов долларов (российский частный универсальный банк);
- OIM ABS, дочерняя структура Qiwi Bank (российский расчетный банк).
Закрытие коснулось также инфраструктурных гигантов: RZD Capital, созданная для финансирования российской железной дороги, разместила бумаги на 6,7 миллиардов долларов.Без ирландской "дочки" остался также российский государственный инвестиционный банк "ВЭБ": его VEB Finance привлекла 30 миллиардов долларов через облигации.
Как российские банки страдают из-за санкций?
- Один из элементов давления на Россию – санкции против банков. Так до 18-го санкционный пакет ЕС попали "Т-Банк", "Яндекс-банк", "Ozon-банк" и другие кредитные организации. Также, ограничения не обошли и "Сургутнефтегазбанк".
- Впоследствии стало известно, что российские банки массово теряют деньги. Из-за проблем с интернетом в России жители массово снимают деньги со своих счетов. Чрезмерный спрос на наличные привел к тому, что российские банки уже потеряли 500 миллиардов рублей с начала июня.
- Ситуацию могли бы улучшить иностранные банки, которые получили право открывать филиалы в России с сентября 2024 года, но ни один филиал до сих пор не появился.