Как и почему происходит обвал на металлургических заводах?

Согласно данным "Росстата", в июле производство металлургической продукции упало на 10,2% год к году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Обвал зафиксировали на ключевых предприятиях отрасли, они отчитываются о миллиардных убытках:

Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 18%;

"Мечел" уменьшил продажи на 11%;

Трубная металлургическая компания потеряла до 22% продаж.

Среди причин такого обвала – санкции, потеря внешних рынков и резкое падение внутреннего спроса на металл в строительстве и машиностроении.

Война и санкции постепенно разрушают промышленный каркас России. Свертывание металлургического производства – это не только проблемы для олигархов, которым принадлежат заводы. Это риски массовых сокращений, остановки заводов и дальнейшего экономического падения в регионах, которые критически зависят от металлургии,

– сообщили в Центре.

