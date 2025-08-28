Как в России экономят на рабочих?

Во II квартале 2025 года 30% российских компаний решили экономить на персонале, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Рецессия под контролем, безработица тоже: Путин снова "нарисовал" стабильность в России

Это значительно меньше, чем до этого – 18% в начале года и 9% в конце 2024-го. Предприятия, в частности, придерживаются следующего плана:

замораживание процедуры найма новых кадров;

урезание соцпакета (отмена премий и сокращение полной занятости).

Долги по выплате зарплат только за июль выросли на 25%: с 1,3 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей.

Такая динамика указывает, что бизнес теряет ресурсы для поддержания занятости. Скрытая безработица уже охватила целые секторы. Это свидетельствует не только о падении спроса внутри страны, но и о более глубоком структурном кризисе, когда компании вынуждены экономить на людях, а не на проектах или инвестициях,

– пишут в Центре.

Что известно о безработице и рынке труда в России?