В России растет скрытая безработица?

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинскую разведку. По ее данным, резкое падение покупательной способности населения вызвали высокие процентные ставки.

Гражданский сектор фактически остановился – предприятия переводят людей на неполную рабочую неделю или отправляют в неоплачиваемые отпуска. Это приводит к росту скрытой безработицы. Все больше отраслей – от угольной и железнодорожной до автомобильной обращаются за помощью к власти.

Что с бюжетом?

Бюджетная сфера также в критическом состоянии. Только за июль дефицит федерального бюджета достиг одного триллиона рублей, тогда как годовой план составлял 1,2 триллиона.

Важно. Всего за полтора месяца дефицит вырос с запланированных 3,8 триллионов до почти 5 триллионов рублей. Это создает серьезное инфляционное давление, который признает даже Центробанк России.

Финансируют только оборонку?

Разведка отмечает, что экономика страны разделилась на две части. Военно-промышленный комплекс получает стабильное финансирование и не зависит от дорогих кредитов, поскольку существует за счет государственных контрактов.

Зато гражданский сектор, который формирует основную часть налоговых поступлений, вынужден сокращать производство и персонал. Это приводит к еще большему упадку внутреннего рынка и переориентации ресурсов на нужды войны.