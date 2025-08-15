Завод приходит в упадок?

При этом потребность в увольнениях, похоже, что насущная, ведь сокращения хотят завершить до 31 октября 2025 года. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на гендиректора предприятия, передает 24 Канал.

Так, еще в 2023 году на заводе работали более 500 человек, а в 2024-м – уже 293. А вот после запланированных на этот год увольнений, останется около 90 сотрудников.

Справочно. Основанный в 1953 году, Хабаровский судостроительный завод был одним из крупнейших судостроительных предприятий на Дальнем Востоке России. Он специализируется на строительстве военных кораблей, таких как тральщики и противолодочные корабли, а также выполняет гражданские заказы. Но в последние годы завод столкнулся со значительными проблемами, не получив ни одного крупного контракта с 2023 года.

Каковы причины и последствия?

Сами же российские эксперты признали, что основными причинами упадка является удаленность завода от поставщиков металла и комплектующих, устаревшее оборудование, высокая себестоимость и долгие сроки строительства судов.

Так, прошлом году выручка предприятия упала на 72%, а убыток превысил 638 миллионов рублей. Тогда как активы остаются отрицательными уже три года.

По данным аудиторов, завод стал неконкурентоспособным и его работа сейчас под угрозой остановки.