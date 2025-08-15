Почему меняют название?

Об этом сообщили на сайте российской компании, передает 24 Канал. Отмечают, что ребрендинг пройдет в несколько этапов.

Бывшие франчайзи Subway ищут новые названия для своих кафе из-за прекращения действия соглашений с владельцем франшизы американской сети.

Так, в Москве в настоящее время работают несколько заведений "Сабфреш", которыми руководит другой бывший франчайзи Subway. Также другой франчайзи "Сабвей Раша Маркетинг Компани" в начале июля обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию созвучного бренда – Subboy.

Справочно. Subway – одна из крупнейших сетей в мире по количеству заведений общественного питания. Компания была создана в США в 1965 году. В России первый ресторан Subway открыли в 1994 году в Санкт-Петербурге.

Subway поддерживает войну?

В начале 2024 года Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло Subway в перечень "международных спонсоров войны", ведь после начала полномасштабного вторжения компания никоим образом не способствовала сокращению своей деятельности на территории страны-агрессора.

Через два месяца правительство закрыло реестр "спонсоров войны" из-за международного давления. В июне того же года франчайзер Subway International B.V. сообщил российским франчайзи о прекращении поддержки