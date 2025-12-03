Starbucks выплатит компенсацию работникам

Компания Starbucks согласилась выплатить более 35 миллионов долларов тысячам работников в Нью-Йорке, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также После масштабного сбоя крупнейший производитель самолетов Airbus сокращает планы поставок

Это делают, чтобы урегулировать претензии города относительно того, что компания отказала работникам в стабильном графике работы и произвольно сократила их часы.

По словам городских чиновников, более 15 000 почасовых работников будут получать 50 долларов за каждую неделю, которую они отработали с июля 2021 года по июль 2024 года. Соглашение появилось на фоне давления на сеть кофеен по улучшению условий труда по всей стране.

В своем заявлении Starbucks заявила, что "стремится создать лучшие рабочие места в розничной торговле и обеспечить соблюдение всех законов в нашей практике". Компания добавила, что недавно обозначила планы инвестировать 500 миллионов долларов в улучшение кадрового обеспечения и обучения кофеен.

Что известно о забастовках работников Starbucks?

Чиновники Нью-Йорка начали расследование Starbucks в 2022 году – расследование, которое началось с десятков жалоб работников и охватило все локации Starbucks по всему городу, передает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

В заявлении чиновников говорится, что отдел защиты работников города обнаружил "схему системных нарушений". По их словам, Starbucks нарушил городской закон о справедливой рабочей неделе более полумиллиона раз с 2021 года.

В ноябре 2025 года забастовка профсоюза Starbucks началась во многих местах США. Профсоюз заявил, что около 1000 барист участвуют в забастовке в более 40 городах в "День красной чашки" – один из крупнейших ежегодных распродаж кофейни. Это уже третья забастовка, которая охватила сеть с момента ее создания четыре года назад.

Что еще известно о Starbucks?