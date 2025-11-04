Что известно о продаже Starbucks в Китае?

Китайский бизнес Starbucks получит большой толчок с новым мажоритарным владельцем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Сиэтлская сеть кофеен объявила в понедельник, что продаст значительную часть своего китайского бизнеса частной инвестиционной компании Boyu Capital.

Boyu покупает 60% бизнеса Starbucks China в рамках сделки стоимостью 4 миллиарда долларов и планирует закрыть сделку в течение первых трех месяцев 2026 года. Партнерство с Boyu поможет улучшить обслуживание клиентов Starbucks в Китае и ускорить расширение в новых городах.

Генеральный директор Starbucks Брайан Никкол заявил, что благодаря партнерству с Boyu он стремится увеличить количество магазинов Starbucks в Китае с 8 000 до более 20 000.

Boyu, которая имеет офисы в Шанхае, Пекине, Гонконге и Сингапуре, контролирует портфель розничных гигантов, включая Alibaba Group и китайскую технологическую компанию Meituan. Она также имеет долю в производителе аккумуляторов CATL , который производит аккумуляторы для электромобилей, таких как Tesla.

Проблемы китайского Starbucks

Продажа компании Boyu Capital происходит в критический момент для Starbucks в Китае, который является вторым по величине рынком компании после Соединенных Штатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBNC.

В недавнем квартале продажи в Китае составили 831 миллион долларов, что составляет примерно 8,7% от общих глобальных продаж Starbucks. Продажи в магазинах в Китае, которые снизились на 11% во втором квартале 2024, только недавно показали рост на 2%.

В общем Starbucks сталкивается с трудностями в Китае, включая растущее количество чувствительных к ценам клиентов и конкуренцию с бюджетными кофейными сетями, такими как Luckin Coffee и Cotti Coffee.

Джейсон Ю, управляющий директор CTR Market Research в Китае, отметил в сентябре, что частичная продажа бизнеса Starbucks в Китае может обеспечить необходимый капитал и ресурсы, такие как недвижимость и местные партнеры по поставкам, чтобы помочь компании улучшить ситуацию.

