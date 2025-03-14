Украинский художник, иллюстратор и муралист Миша Тютюнник, который в детстве вместе с семьей переехал в США, создал уникальную коллекцию чашек для Starbucks. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.

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Как они выглядят

В марте 2025 года компания выпустила серию с его дизайнами в рамках проекта Starbucks Artist Collaboration.

Цель этой инициативы - открывать миру талантливых художников и популяризировать их творчество. Тютюнник поделился, что искусством увлекался с детства, много времени проводил в музеях, а после переезда в США открыл для себя поп-культуру и современное искусство.

В своих дизайнах для коллекции он использовал яркие цвета, динамичные формы и абстрактные фигуры, которые символизируют связь между всеми живыми существами. В серию вошли три чашки, каждая из которых отражает разные грани человеческого опыта: "Городская жизнь", "Природный лес" и "Небо".

Все едино. Мы являемся частью этого. Природа – это часть этого. Луна, звезды, небо – все это часть жизни, которую мы знаем,

– объяснил художник.

Тютюнник сейчас живет в Нью-Йорке, где через искусство исследует социальные и экологические вопросы. Его новая коллекция чашек основывается на идее взаимосвязанности природы, людей и вселенной.

Как выглядят эти дизайны / Фото Starbucks