Сообщает 24 Канал со ссылкой на Валерия Залужного.

Смотрите также Какое произведение называют "самым травматичным" в украинской литературе: его читают в школе

Что известно о визите Залужного на ярмарку в Лондоне

Залужный посетил украинский стенд на книжной ярмарке в Лондоне, который, по его словам, "одно из важнейших событий в издательской индустрии". Он также отметил, что очень ценным является то, что на ярмарке представлены украинские книги.

Много детских, художественные на разный вкус, образование, психология. Но особое место занимает военная литература, которая рассказывает о сложном опыте украинцев в темные времена. Наша книга не просто представляет Украину, но и привлекает внимание к проблемам и рассказывает о героическом сопротивлении. Потому что мир должен знать больше о феномене людей, которые по настоящее время бьются за свою свободу,

– отметил Залужный.

Залужный на книжной ярмарке в Лондоне / Фото Валерия Залужного

Как сообщает "Читомо", во время встречи Залужный анонсировал выход своих новых книг, среди которых роман, рассказывающий о 13 реальных событиях, которые произошли во время полномасштабного вторжения. Завершить работу над книгой посол планирует уже этой осенью.

Залужный анонсировал выход своих новых книг / Фото Валерия Залужного

Кроме того, Залужный приобрел себе несколько новых книг, в частности "Слова и пули" Натальи Корниенко и "Стратегию противостояния" Евгения Силкина. А также получил в подарок британское издание книги Виктории Амелиной Looking at Women Looking at War от Harper Collins.

Напомним, что в декабре 2024 года в свет вышла первая книга Залужного "Моя война". В ней он рассказал о своем пути от обычного парня до главнокомандующего.