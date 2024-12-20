Сообщает 24 Канал со ссылкой на Валерия Залужного. Книга написана для молодежи и призвана донести идею о том, что в жизни возможно все.

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Что известно о книге Залужного

Залужный представил свою книгу "Моя война", которая стала первой частью трилогии.

Он рассказал, что начал работу над книгой в марте 2023 года, еще находясь на должности главнокомандующего. Редактированием рукописи занималась его жена.

Залужный объяснил, что книга адресована молодежи и призвана донести важную истину: "в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь".

Это книга о моей войне. Во-первых, войну с собственными страхами, которые не дают что-то делать. Во-вторых, войну с людьми, которые препятствуют достигать цели. И наконец – войну с обстоятельствами, которые становятся преградами в жизни,

– описал свою книгу Залужный.

"Моя война" / Фото "Вавилонской библиотеки"

Книга уже доступна для заказа на сайте издательства по цене 550 гривен.

"Эта книга – личный рассказ генерала Валерия Залужного о пути от мальчишки до Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. А одновременно это история страны, которая направляется к войне: сначала призрачной, в возможность которой никто не верил, а впоследствии большой и полномасштабной", – говорится в аннотации к книге.

Добавим, что две следующие книги будут называться "Наша война" и "Их война".