Повідомляє 24 Канал з посиланням на Валерія Залужного. Книга написана для молоді та покликана донести ідею про те, що в житті можливо все.

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Що відомо про книгу Залужного

Залужний презентував свою книгу "Моя війна", яка стала першою частиною трилогії.

Він розповів, що розпочав роботу над книгою у березні 2023 року, ще перебуваючи на посаді головнокомандувача. Редагуванням рукопису займалася його дружина.

Залужний пояснив, що книга адресована молоді та покликана донести важливу істину: "у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш".

Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті – війну з обставинами, які стають перепонами у житті,

– описав свою книгу Залужний.

"Моя війна" / Фото "Вавилонської бібліотеки"

Книга вже доступна для замовлення на сайті видавництва за ціною 550 гривень.

"Ця книжка – особиста розповідь генерала Валерія Залужного про шлях від хлопчака до Головнокомандувача Збройних сил України. А водночас це історія країни, яка прямує до війни: спершу примарної, у можливість якої ніхто не вірив, а згодом великої і повномасштабної", – йдеться у анотації до книги.

Додамо, що дві наступні книжки матимуть назви "Наша війна" та "Їхня війна".