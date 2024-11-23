Ексголовком зазначив, що сьогодні відбувається поступова втрата Україною позицій на фронті під впливом російської тактики "змору". Валерій Залужний пояснив, що слід робити, передає 24 Канал із посиланням на Українську правду.

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Як зміняться правила "гри" на полі бою

Восени 2023 року, ще будучи головкомом, Залужний говорив, що Україні потрібен технологічний прогрес, аби виграти.

За словами генерала, якщо подивитися уважно на історію воєн і воєнного мистецтва, то ми нічого революційного не побачимо. Це абсолютно нормальний еволюційний процес, який у певний момент штовхає науку до того, що з'являється нова зброя. Сьогодні, наголосив військовий, новою зброєю є не просто безпілотні системи, а технології. Технології – це інші розвідка, зв'язок, відношення до космосу, система управління, яка змінює доктрини застосування і підготовки, виробництво, наукове супроводження тощо.

Головним у цьому протистоянні, мабуть, буде штучний інтелект. Він буде першим відвойовувати собі життя,

– сказав Залужний.

Генерал зауважив, що у цьому є велика проблема. Вона полягає у тому, що колись зображені у фільмах війни машин із людьми, сьогодні мають дуже реалістичний вигляд. На думку Залужного, потрібно негайно визначити бар'єри, куди не можна запускати ШІ, і також створити відповідні механізми захисту людського середовища від штучного інтелекту.

Дипломат вважає, що у 2027 році розвиток цих наукових технологій зупиниться, і тоді сторони зможуть накопичувати оновлену зброю, яка буде дешевою і масовою. Створяться умови для великого наступу.

До слова, Залужний заявив, що Росія зможе зробити потужний прорив на полі бою після 2027 року, коли накопичить достатньо ресурсів.