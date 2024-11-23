На його думку, це відбудеться, коли у Москві накопичать достатню кількість ресурсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його розмову на церемонії нагородження УП-100.

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Залужний дав прогноз щодо війни в Україні

"Я вів мову про абсолютно нормальний та еволюційний процес, коли війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і це колесо починає розкручуватися, і врешті-решт призводить до того, що сторона, яка наступає втрачає можливості виконання оперативних завдань", – нагадує він про свою статтю.

За його словами, насамперед йдеться про просування на глибину, наприклад 150 – 200 кілометрів, як це закладено у "відповідних бувших радянських нормативах". Відповідно, коли з'явилися перші роботи, які почали масово з'являтися на полі бою, це унеможливило будь-яке переміщення наших солдат на полі бою,

Валерій Залужний наголошує, що неможливість боротися з цими роботами призвела до того, що "з'явився ступор", Збройні Сили України не могли рухатися.

Ми зараз не бачимо можливості росіян виконувати такі задачі, наприклад, за тиждень подолати 150 – 200 кілометрів. За моєю власною теорією, коли завершиться цей еволюційний процес, і після цього відбудеться накопичення технологічних матеріалів, ця можливість відновиться, це десь трапиться, за моїми підрахунками, мабуть, після 2027 року,

– заявив він.

Водночас український посол визнає, що це достеменно невідомо, особливо з урахуванням економічної та демографічної ситуацій. "Ми не бачимо глибокого просування противника, ми бачимо поступове видавлювання нас із позицій, що дається їм дуже і дуже великими втратами", – додав він.

До слова, він також вважає, що після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти нашої держави вже можна вважати, що Третя світова розпочалася. Посол констатував, також летять ракети північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють.