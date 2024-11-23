По его мнению, это произойдет, когда в Москве накопят достаточное количество ресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его разговор на церемонии награждения УП-100.

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Залужный дал прогноз относительно войны в Украине

"Я говорил об абсолютно нормальном и эволюционном процессе, когда война толкает колесо научно-технического прогресса, и это колесо начинает раскручиваться, и в конце концов приводит к тому, что сторона, которая наступает теряет возможности выполнения оперативных задач", – напоминает он о своей статье.

По его словам, прежде всего речь идет о продвижении на глубину, например 150 – 200 километров, как это заложено в "соответствующих бывших советских нормативах". Соответственно, когда появились первые роботы, которые начали массово появляться на поле боя, это сделало невозможным любое перемещение наших солдат на поле боя,

Валерий Залужный отмечает, что невозможность бороться с этими роботами привела к тому, что "появился ступор", Вооруженные Силы Украины не могли двигаться.

Мы сейчас не видим возможности россиян выполнять такие задачи, например, за неделю преодолеть 150 – 200 километров. По моей собственной теории, когда завершится этот эволюционный процесс, и после этого произойдет накопление технологических материалов, эта возможность восстановится, это где-то случится, по моим подсчетам, видимо, после 2027 года,

– заявил он.

В то же время украинский посол признает, что это доподлинно неизвестно, особенно с учетом экономической и демографической ситуаций. "Мы не видим глубокого продвижения противника, мы видим постепенное выдавливание нас с позиций, что дается им очень и очень большими потерями", – добавил он.

К слову, он также считает, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против нашего государства уже можно считать, что Третья мировая началась. Посол констатировал, также летят ракеты северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют.