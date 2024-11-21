Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП. Соответствующее заявление Валерий Залужный сделал во время выступления на церемонии награждения УП-100.

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Залужный о Третьей мировой войне

Бывший главком убежден, в 2024 году можно абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война.

Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине абсолютно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды",

– подчеркнул Валерий Залужный.

Посол констатировал, также летят ракеты северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды. В российских ракетах применяются китайские детали.

По мнению "Железного генерала", большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

То, чего так долго ожидали, оно уже началось,

– подчеркнул Залужный.

В то же время добавил, сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы.

"Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать, – она началась", – заявил бывший главком.