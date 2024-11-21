Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП. Відповідну заяву Валерій Залужний зробив під час виступу на церемонії нагородження УП-100.

Дивіться також "Досвід України безцінний": Залужний назвав основну стратегію перемоги у майбутньому

Залужний про Третю світову війну

Колишній головком переконаний, у 2024 році можна абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна.

Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди",

– наголосив Валерій Залужний.

Посол констатував, також летять ракети північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди. У російських ракетах застосовуються китайські деталі.

На думку "Залізного генерала", більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалася і світ має готуватися до цього.

Те, чого так довго очікували, воно вже почалось,

– наголосив Залужний.

Водночас додав, сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й у всьому світу, аби зараз ще встигнути зробити правильні висновки.

"Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, – вона почалася", – заявив колишній головком.