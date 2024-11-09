Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексголовнокомандувача, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

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Війна на виснаження і стратегія перемоги

Так, Валерій Залужний зауважив, що завдяки досвіду України у сучасній війні, він окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій.

Найголовнішим результатом розвитку технологій очевидно могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів. Але, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту скоріш за все буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни,

– вказує Залужний.

На думку посла України, технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження, а стратегія буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника.

"Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основну та імовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому – формуванню системи "життєстійкості" країни, – вказує Залужний.

Як вказує ексголовком, досвід здобутий нашою країною, є безцінними для всіх союзників, адже вони допомагають зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому.

