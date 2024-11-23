Проте інтенсивні наступальні дії на багатьох напрямках не дозволяють російській армії застосовувати важку техніку. Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, зауваживши, що протягом кількох останніх діб оперативна обстановка на фронті суттєво не змінилася.

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Яка тактика штурмів у росіян

Загалом ситуація залишається дуже складною на всіх ділянках фронту, що пов'язано з наближенням зимового періоду. Противник вдався до значного посилення штурмових дій.

Ворог намагається діяти тактикою накопичення особового складу. Тобто невеличкі штурмові групи по 2 – 3 люди заходять на визначену точку, накопичуються там до певної кількості, а далі за командою зі штабу починають штурмові дії,

– пояснив Черняк.

Погіршення погодних умов не дозволяє російським солдатам використовувати баги, квадроцикли, легку цивільну техніку. Зараз окупанти намагаються діяти переважно піхотою та БпЛА, а також постійно використовують масовану артилерію, міномети, РСЗО тощо.

Як часто ворог використовує КАБи

Офіцер бригади "Рубіж" зазначив, що застосування КАБів значно знизилося. Можливо, противник береже запаси для якихось інших цілей, або ж запаси почали вичерпуватися. КАБ доволі високотехнологічна зброя, яка дорога у виробництві.

"Переважно ворог використовує ракетне озброєння. Наприклад, часом можуть прилітати С-300, некеровані авіаційні ракети. Зараз росіяни використовують КАБи більш обережно", – додав Черняк.

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