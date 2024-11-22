Таку думку 24 Каналу озвучив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. За його словами, на перебіг подій на полі бою вплинуть, зокрема, погодні умови, адже почалась зима.

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"Я впевнений, що до Нового року захоплення цих трьох міст не станеться. Якщо не станеться якогось дива на користь ворога. Тому треба бути спокійними, вірити у ЗСУ", – підкреслив він.

В Україні зараз розпочався період дощів та снігу. А будь-якій техніці дуже складно рухатись за таких погодних умов.

Ситуація у містах: дані Deep State