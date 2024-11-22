Таку думку 24 Каналу озвучив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. За його словами, на перебіг подій на полі бою вплинуть, зокрема, погодні умови, адже почалась зима.
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"Я впевнений, що до Нового року захоплення цих трьох міст не станеться. Якщо не станеться якогось дива на користь ворога. Тому треба бути спокійними, вірити у ЗСУ", – підкреслив він.
В Україні зараз розпочався період дощів та снігу. А будь-якій техніці дуже складно рухатись за таких погодних умов.
Ситуація у містах: дані Deep State
- Росіяни намагаються взяти Курахове у кліщі. Ворогу вдалося просунутися у самому Кураховому, а також окупувати Дальнє та просунутися у районі Антонівки. У такий спосіб загарбники продовжують реалізовувати свій план із захоплення та оточення міста.
- Також окупанти продовжують здійснювати штурмові дії у Торецьку. Там давно тривають гарячі міські бої. Ворог активно застосовує артилерію та авіаудари.
- Крім того, у районі Покровська росіянам вдалося просунутись у районі Пустинки та біля Селидового.