Такое мнение 24 Каналу озвучил майор ВСУ Егор Чечеринда. По его словам, на ход событий на поле боя повлияют, в частности, погодные условия, ведь началась зима.

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"Я уверен, что до Нового года захват этих трех городов не произойдет. Если не произойдет какого-то чуда в пользу врага. Поэтому надо быть спокойными, верить в ВСУ", – подчеркнул он.

В Украине сейчас начался период дождей и снега. А любой технике очень сложно двигаться при таких погодных условиях.

Ситуация в городах: данные Deep State