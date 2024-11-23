За словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, тактика "змору" і "осади" приводить до несприятливої для нашої держави ситуації на фронті, передає 24 Канал із посиланням на Українську правду.

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Чому Україна змушена відступати з позицій

Генерал зазначив, що сплановані дії противника спричиняють знищення економічного і морального стану України, що своєю чергою позначається на полі бо.

Окупанти не роблять глибоких проривів, а здійснюють поступове видавлювання українських сил із позицій, що, звісно, дається їм із дуже великими втратами.

Залужний пояснив, що стратегія "змору" включає удари по нашій економіці, цивільних об'єктах, планування польоту ракет у такий спосіб, щоб засоби, які їх перехоплюють, завдавали шкоди людям. Також тактика росіян включає інформаційну кампанію проти мобілізації, когнітивні дії, направлені на те, щоб змінити ставлення українців до цієї війни. Усе це виливається у проблеми з особовим складом, який на передньому краї, що призводять до поступової втрати позицій.

Якби росіяни могли сконцентруватися в якомусь вузькому місці і завдати якогось сонцентрованого удару, наприклад, у напрямку міста Дніпро, ймовірніше, за все вони мали б успіх,

– сказав генерал.

Втім, уточнив дипломат, росіяни на сьогодні не готові робити глибоке вклинення, щоб розширяти свій фронт. Для цього потрібні величезні ресурси, яких у них наразі нема.

Валерій Залужний підкреслив, що окупанти використовують усі елементи стратегії "змору", яка впливає на мобілізацію, ситуацію на полі бою і ставленя громадян до війни.

До слова, Залужний вважає, що Росія зможе зробити потужний прорив на полі бою після 2027 року, коли накопичить достатньо ресурсів.