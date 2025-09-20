Как все начиналось в Starbucks?
История компания бери начало с 1971 года, когда трое друзей в Сиэтле принимают решение об учреждении общего дела, в которое вкладывается каждый по 1 350 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Bazilik.
Кроме собственных средств, друзья взяли банковский кредит в 5 000 долларов. После этого удалось открыть магазин по продаже обжаренного зернового кофе.
Название магазина придумали в честь персонажа романа "Моби Дик" Старбека, ведь по книге персонаж очень любил кофе.
- Известно, что к 1986 году компания имела уже 6 магазинов в Сиэтле, а через год, в 1987 году, ее выкупает руководитель отдела маркетинга Говард Шульц. Цена покупки составляла 3,7 миллиона долларов.
- Компания под новым руководством начала развиваться уже под названием известной на сегодня – Starbucks.
Что изменилось в компании с приходом Говарда Шульца?
Когда Говард еще был только руководителем отдела маркетинга компании, он начал знакомиться с европейской культурой потребления кофе, например в Милане, пишет Britannica money.
Именно это дало толчок к изменениям в концепции компании, ведь Говард предложил открыть несколько кофеен, а не только продавать зерна.
- Это дало свои плоды, ведь кофейня Starbucks стала довольно популярной за короткое время в городе. Впрочем предыдущие владельцы не были переходить в другую нишу, поэтому Шульц выкупил компанию.
- Компания начала выпускать одной из первых собственный каталог, который помог ей наладить сотрудничество с более 30 магазинами, и реализовала доставку продукции по почте. Начала экспансия кофеен в соседние штаты США.
- Через несколько лет в США работало уже 165 магазинов и кафе Starbucks, а доход компании превышал 73 миллиона долларов.
Заметьте! По состоянию на 2022 год компания сейчас имела более 35 тысяч магазинов в 80 странах мира. В конце января 2025 года стало известно, что доход компании составил 9,4 миллиарда долларов, но несмотря на это продажи в магазинах упали на 4%, что 6%-м снижением посещений, сообщает CNBC.
Что известно о других известных компаниях?
Известным бизнесом в мире до сих пор остается сеть розничных магазинов Walmart, начинавшаяся с маленького магазина в городе Бентонвиль, штат Арканзас.
Сэм Уолтон, основатель компании, начал свое дело с того, что скупал дешевые товары и перепродавал их по цене, что была ниже, чем у конкурентов.
Первые 5 лет владения компанией принесли доход владельцу до 250 тысяч долларов. И в 2002 году Walmart даже лидировал в рейтинге 500 крупнейших компаний США по версии журнала Fortune.
На сегодня компания управляет более 10 тысяч магазинами в 19 странах мира.