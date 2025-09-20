Как все начиналось в Starbucks?

История компания бери начало с 1971 года, когда трое друзей в Сиэтле принимают решение об учреждении общего дела, в которое вкладывается каждый по 1 350 долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Bazilik.

Кроме собственных средств, друзья взяли банковский кредит в 5 000 долларов. После этого удалось открыть магазин по продаже обжаренного зернового кофе.

Название магазина придумали в честь персонажа романа "Моби Дик" Старбека, ведь по книге персонаж очень любил кофе.

Известно, что к 1986 году компания имела уже 6 магазинов в Сиэтле, а через год, в 1987 году, ее выкупает руководитель отдела маркетинга Говард Шульц. Цена покупки составляла 3,7 миллиона долларов.

Компания под новым руководством начала развиваться уже под названием известной на сегодня – Starbucks.

Что изменилось в компании с приходом Говарда Шульца?

Когда Говард еще был только руководителем отдела маркетинга компании, он начал знакомиться с европейской культурой потребления кофе, например в Милане, пишет Britannica money.

Именно это дало толчок к изменениям в концепции компании, ведь Говард предложил открыть несколько кофеен, а не только продавать зерна.

Это дало свои плоды, ведь кофейня Starbucks стала довольно популярной за короткое время в городе. Впрочем предыдущие владельцы не были переходить в другую нишу, поэтому Шульц выкупил компанию.

Компания начала выпускать одной из первых собственный каталог, который помог ей наладить сотрудничество с более 30 магазинами, и реализовала доставку продукции по почте. Начала экспансия кофеен в соседние штаты США.

Через несколько лет в США работало уже 165 магазинов и кафе Starbucks, а доход компании превышал 73 миллиона долларов.

Заметьте! По состоянию на 2022 год компания сейчас имела более 35 тысяч магазинов в 80 странах мира. В конце января 2025 года стало известно, что доход компании составил 9,4 миллиарда долларов, но несмотря на это продажи в магазинах упали на 4%, что 6%-м снижением посещений, сообщает CNBC.

