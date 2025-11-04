Що відомо про продаж Starbucks в Китаї?
Китайський бізнес Starbucks отримає великий поштовх з новим мажоритарним власником, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Сіетлська мережа кав'ярень оголосила в понеділок, що продасть значну частину свого китайського бізнесу приватній інвестиційній компанії Boyu Capital.
Boyu купує 60% бізнесу Starbucks China в рамках угоди вартістю 4 мільярди доларів і планує закрити угоду протягом перших трьох місяців 2026 року. Партнерство з Boyu допоможе покращити обслуговування клієнтів Starbucks у Китаї та пришвидшити розширення в нових містах.
Генеральний директор Starbucks Браян Ніккол заявив, що завдяки партнерству з Boyu він прагне збільшити кількість магазинів Starbucks у Китаї з 8 000 до понад 20 000.
Boyu, яка має офіси в Шанхаї, Пекіні, Гонконзі та Сінгапурі, контролює портфель роздрібних гігантів, включаючи Alibaba Group та китайську технологічну компанію Meituan. Вона також має частку у виробнику акумуляторів CATL , який виробляє акумулятори для електромобілів, таких як Tesla.
Проблеми китайського Starbucks
Продаж компанії Boyu Capital відбувається в критичний момент для Starbucks у Китаї, який є другим за величиною ринком компанії після Сполучених Штатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBNC.
У недавньому кварталі продажі в Китаї склали 831 мільйон доларів, що становить приблизно 8,7% від загальних глобальних продажів Starbucks. Продажі у магазинах у Китаї, які знизилися на 11% у другому кварталі 2024 року, лише нещодавно показали зростання на 2%.
Загалом Starbucks стикається з труднощами в Китаї, включаючи зростаючу кількість чутливих до цін клієнтів та конкуренцію з бюджетними кавовими мережами, такими як Luckin Coffee та Cotti Coffee.
Джейсон Ю, керуючий директор CTR Market Research у Китаї, зазначив у вересні, що частковий продаж бізнесу Starbucks у Китаї може забезпечити необхідний капітал і ресурси, такі як нерухомість та місцеві партнери з постачання, щоб допомогти компанії покращити ситуацію.
Мережа Starbucks закриває сотні кав’ярень у США, що може вплинути на ринок нерухомості через зниження пішохідного трафіку та споживчого попиту. Їхня кількість у США та Канаді скоротиться на 1% до кінця 2025 фінансового року в рамках реструктуризації для відновлення продажів.
Станом на 2022 рік компанія Starbucks мала понад 35 тисяч магазинів у 80 країнах світу. Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що дохід компанії склав 9,4 мільярда доларів, але попри це продажі в магазинах впали на 4%, що 6%-м зниженням відвідувань
Український художник Міша Тютюнник створив колекцію чашок для Starbucks, яку випустили у березні 2025 року в межах проєкту Starbucks Artist Collaboration. Колекція включає три чашки з дизайнами, що символізують зв’язок між усіма живими істотами, з темами: "Міське життя", "Природний ліс" і "Небо".