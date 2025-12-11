Почему США продлили лицензию на продажу "Лукойла"?

Чтобы с подсанкционными активами можно было проводить операцию продажи, Соединенные Штаты выдают лицензию, пишет 24 Канал со ссылкой на документ Минфина США.

Смотрите также Shell разрывает связи с "Роснефтью": что будет с совместным предприятием

В нем говорится, что Управление контроля за иностранными активами США продлило до 17 января 2026 года эту лицензию. До этого времени разрешаются все операции по согласованию и подписанию договоров с "Лукойлом" и по продаже иностранных активов компании.

К разрешенным видам деятельности относятся проведение переговоров по договорам, финансовая и юридическая проверка, а также привлечение сторонних советников и консультантов.

Что известно о желающих купить "Лукойл"?