Чому США продовжили ліцензію на продаж "Лукойла"?
Щоби з підсанкційними активами можна було проводити операцію продажу, Сполучені Штати видають ліцензію, пише 24 Канал з посиланням на документ Мінфіну США.
Дивіться також Shell розриває зв’язки з "Роснафтою": що буде зі спільним підприємством
У ньому йдеться, що Управління контролю за іноземними активами США продовжило до 17 січня 2026 року цю ліцензію. До цього часу дозволяються всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" і щодо продажу іноземних активів компанії.
До дозволених видів діяльності відносяться проведення переговорів щодо договорів, фінансова та юридична перевірка, а також залучення сторонніх радників і консультантів.
Що відомо про охочих купити "Лукойл"?
Угорська компанія MOL зацікавлена в купівлі міжнародних активів російського "Лукойла", включаючи НПЗ та заправні станції в Європі. MOL прагне придбати активи "Лукойла" через залежність Угорщини від російської енергетики та добрі стосунки з Москвою і Вашингтоном.
Exxon Mobil планує купити контрольний пакет акцій "Лукойла" у родовищі West Qurna 2 в Іраку, що є важливим кроком для повернення компанії до країни.
Мільярдер та власник "Челсі" Тодд Боелі створив консорціум для придбання міжнародних активів "Лукойла", які оцінили у 22 мільярди доларів.
Конкуренцію у переговорах за активи "Лукойла" також складають великі енергетичні корпорації, включаючи Chevron та державну нафтову компанію ОАЕ ADNOC.
Бернд Бергмайр, колишній власник Pornhub, також звернувся до Мінфіну США з метою купити міжнародні активи "Лукойла". Інтерес до активів "Лукойлу" зріс через нещодавній дозвіл Мінфіну США на переговори з російським бізнесом.