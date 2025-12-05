Почему Венгрии нужны активы "Лукойла"?
Венгерская MOL присоединяется к растущему списку претендентов на подсанкционный "Лукойл", пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Сейчас "Лукойл" ведет переговоры с нефтяными гигантами Exxon Mobil и Chevron, а также с ближневосточными инвесторами накануне установленного США срока – 13 декабря, после того, как Вашингтон отклонил предложение швейцарского трейдера сырьевых товаров Gunvor как покупателя.
Международный бизнес "Лукойла" владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ираке и Мексике, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру.
Нефтегазовая компания MOL хотела бы приобрести НПЗ и заправочные станции Лукойла в Европе, а также доли в производственных активах в Казахстане и Азербайджане, сообщил один из трех источников.
Будапешт в значительной степени зависит от российской энергетики, и Орбан, который находится у власти 15 лет, давно пытается поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном. MOL стремится купить сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России, который также находится под санкциями США.
Кто еще хочет купить активы "Лукойла"?
Exxon Mobil планирует купить контрольный пакет акций "Лукойла" в месторождении West Qurna 2 в Ираке, что является важным шагом для возвращения компании в страну. Ирак пригласил несколько американских нефтяных компаний, включая Exxon, начать переговоры по поглощению проекта West Qurna 2
Миллиардер и владелец "Челси" Тодд Боэли создал консорциум для приобретения международных активов "Лукойла", которые оценили в 22 миллиарда долларов.
Конкуренцию в переговорах за активы "Лукойла" также составляют крупные энергетические корпорации, включая Chevron и государственную нефтяную компанию ОАЭ ADNOC.
Бернд Бергмайр, бывший владелец Pornhub, также обратился в Минфин США с целью купить международные активы "Лукойла". Интерес к активам "Лукойла" вырос из-за недавнего разрешения Минфина США на переговоры с российским бизнесом.