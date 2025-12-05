Почему Венгрии нужны активы "Лукойла"?

Венгерская MOL присоединяется к растущему списку претендентов на подсанкционный "Лукойл", пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас "Лукойл" ведет переговоры с нефтяными гигантами Exxon Mobil и Chevron, а также с ближневосточными инвесторами накануне установленного США срока – 13 декабря, после того, как Вашингтон отклонил предложение швейцарского трейдера сырьевых товаров Gunvor как покупателя.

Международный бизнес "Лукойла" владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ираке и Мексике, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру.

Нефтегазовая компания MOL хотела бы приобрести НПЗ и заправочные станции Лукойла в Европе, а также доли в производственных активах в Казахстане и Азербайджане, сообщил один из трех источников.

Будапешт в значительной степени зависит от российской энергетики, и Орбан, который находится у власти 15 лет, давно пытается поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном. MOL стремится купить сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России, который также находится под санкциями США.

Кто еще хочет купить активы "Лукойла"?