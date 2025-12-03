Что будет с аптеками в России?
Россию может захлестнуть волна банкротств и закрытий аптек, особенно вне крупных городов, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Это произойдет в результате утвержденного властями увеличения с 2026 года налоговой нагрузки на бизнес. Об этом заявила Мария Литвинова, исполнительный директор ассоциации "СоюзФарма", в которую входят почти 4 тысячи аптек в 47 регионах России.
Сегодня множество малых аптек по всей нашей стране стоят перед угрожающей альтернативой – или аптечный режим налогообложения, или закрытие. Будем прилагать все усилия, чтобы в жизнь воплотился первый вариант,
– рассказала Литвинова.
Что известно о новых налогах для бизнеса?
В конце ноября Путин утвердил налоговую реформу для малого бизнеса, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Реформа предусматривает снижение в порога дохода, при котором компании и ФЛП на упрощенной системе налогообложения платят НДС, с 60 миллионов сначала до 20 миллионов а затем до 10 миллионов рублей в год.
По словам Литвиновой, после вступления в силу этих поправок аптеки в малых населенных пунктах и отдаленных районах, которые зачастую являются единственными точками доступа к лекарствам для жителей, могут начать массово закрываться из-за резкого роста расходов.
В частности, многие одиночные аптеки будут вынуждены брать в штат бухгалтера, чтобы выполнять требования по финансовому учету для выплаты НДС.
Средств на нового сотрудника с данной специальностью таких небольших организаций, как правило, нет. Здесь снова встает вопрос о закрытии аптеки и прекращении доступа к лекарственной помощи,
– сказала Литвинова.
Она добавила, что фактически в России нет аптек с выручкой менее 20 миллионов рублей в год и большинству предпринимателей после вступления в силу налоговых поправок придется платить НДС. При наличии ограничений наценки на жизненно необходимые лекарства, аптека просто будет банкротом.
Проблемы бизнеса в России
Убытки российских компаний в 2025 году достигли 6,52 триллионов рублей, причем 18 400 компаний работают в минус. Почти 40% компаний сталкиваются с проблемами неплатежей.
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или 7 тысячи российских транспортных компаний находятся в процессе на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.