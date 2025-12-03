Что будет с аптеками в России?

Россию может захлестнуть волна банкротств и закрытий аптек, особенно вне крупных городов, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Это произойдет в результате утвержденного властями увеличения с 2026 года налоговой нагрузки на бизнес. Об этом заявила Мария Литвинова, исполнительный директор ассоциации "СоюзФарма", в которую входят почти 4 тысячи аптек в 47 регионах России.

Сегодня множество малых аптек по всей нашей стране стоят перед угрожающей альтернативой – или аптечный режим налогообложения, или закрытие. Будем прилагать все усилия, чтобы в жизнь воплотился первый вариант,

– рассказала Литвинова.

Что известно о новых налогах для бизнеса?

В конце ноября Путин утвердил налоговую реформу для малого бизнеса, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Реформа предусматривает снижение в порога дохода, при котором компании и ФЛП на упрощенной системе налогообложения платят НДС, с 60 миллионов сначала до 20 миллионов а затем до 10 миллионов рублей в год.

По словам Литвиновой, после вступления в силу этих поправок аптеки в малых населенных пунктах и отдаленных районах, которые зачастую являются единственными точками доступа к лекарствам для жителей, могут начать массово закрываться из-за резкого роста расходов.

В частности, многие одиночные аптеки будут вынуждены брать в штат бухгалтера, чтобы выполнять требования по финансовому учету для выплаты НДС.

Средств на нового сотрудника с данной специальностью таких небольших организаций, как правило, нет. Здесь снова встает вопрос о закрытии аптеки и прекращении доступа к лекарственной помощи,

– сказала Литвинова.

Она добавила, что фактически в России нет аптек с выручкой менее 20 миллионов рублей в год и большинству предпринимателей после вступления в силу налоговых поправок придется платить НДС. При наличии ограничений наценки на жизненно необходимые лекарства, аптека просто будет банкротом.