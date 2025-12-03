Що буде з аптеками в Росії?

Росію може захлеснути хвиля банкрутств та закриттів аптек, особливо поза великими містами, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Дивіться також Путін пригрозив піти війною на Європу: у НАТО відреагували

Це відбудеться внаслідок затвердженого владою збільшення з 2026 року податкового навантаження на бізнес. Про це заявила Марія Литвинова, виконавча директорка асоціації "СоюзФарма", до якої входять майже 4 тисячі аптек у 47 регіонах Росії.

Сьогодні безліч малих аптек по всій нашій країні стоять перед загрозливою альтернативою – або аптечний режим оподаткування, або закриття. Докладатимемо всіх зусиль, щоб у життя втілився перший варіант,

– розповіла Литвинова.

Що відомо про нові податки для бізнесу?

Наприкінці листопада Путін затвердив податкову реформу для малого бізнесу, пише 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Реформа передбачає зниження в порогу доходу, при якому компанії та ФОП на спрощеній системі оподаткування платять ПДВ, з 60 мільйонів спочатку до 20 мільйонів а потім до 10 мільйонів рублів на рік.

За словами Литвинової, після набуття чинності цими поправками аптеки в малих населених пунктах і віддалених районах, які найчастіше є єдиними точками доступу до ліків для мешканців, можуть почати масово закриватися через різке зростання витрат.

Зокрема, багато поодиноких аптек будуть змушені брати до штату бухгалтера, щоб виконувати вимоги щодо фінансового обліку для виплати ПДВ.

Коштів на нового співробітника з даною спеціальністю таких невеликих організацій, як правило, немає. Тут знову постає питання про закриття аптеки та припинення доступу до лікарської допомоги,

– сказала Литвинова.

Вона додала, що фактично в Росії немає аптек з виручкою менше 20 мільйонів рублів на рік і більшості підприємців після набрання чинності податковими поправками доведеться платити ПДВ. За наявності обмежень націнки на життєво необхідні ліки, аптека просто буде банкрутом.