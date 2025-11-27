Каковы убытки российских компаний?

Значительная часть компания в различных отраслях получили рекордные убытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Ведомости".

В минус сработали 18 400 компаний, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины компаний получили убытки в области добычи угля (68,1%), обеспечении электроэнергией и газом (54,7%), водоснабжении, сборе и утилизации отходов (52,9%).

Доля убыточных компаний приближается к половине в сферах лесозаготовки (45%), добычи нефти (48,1%), финансовой и страховой деятельности (44%), а также научных исследований и разработок (41,8%).

Почти во всех отраслях по итогам девяти месяцев доля прибыльных организаций сокращалась. Исключения составили рыболовство, деятельность воздушного и космического транспорта, госуправление и обеспечение военной безопасности, производство лекарственных средств.

Какие долги у российских компаний?

По итогам третьего квартала почти 40% компаний столкнулись с проблемой неплатежей со стороны контрагентов. В частности, госкомпании стали задерживать платежи по контрактам. В течение года значительно сократились и инвестиции бизнеса. Вложения в основной капитал в апреле-июне замедлились почти в 6 раз.

В октябре в России насчитывалось почти 714 тысяч юрлиц и ФЛП с задолженностью по кредитам, из которых почти четверть просрочили платежи. Такая доля стала рекордной как минимум за 2,5 года.

Какие проблемы имеет бизнес в России?