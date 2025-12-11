Что известно о партнерстве Shell и "Роснефти"?

Еще в марте 2022 года Shell пообещала поэтапно отказаться от российской нефти и газа из-за войны в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, – источники

Раза компания совместно владеет долей трубопровода в Казахстане совместно с "Роснефтью". Если процесс разъединения будет успешным, Shell все равно сохранит долю в Каспийском трубопроводном консорциуме, а не будет владеть им совместно с российским энергетическим гигантом.

Путин недавно уполномочил два производителя осуществлять операции, которые могут привести к "установлению, изменения, прекращения" имущественных прав на их каспийское предприятие.

Кремль не предоставил никаких объяснений относительно разрешения, что вызвало спекуляции относительно возможных изменений в структуре акционеров проекта КТК, основного экспортного маршрута казахстанской нефти.

Общая доля Shell в КТК составляет 7,4%. Это включает 3,75% через совместное предприятие с "Роснефтью", 1,75% через прямое участие и 2% через ее аффилированную компанию BG Overseas Holding Ltd.

Интересно! КТК транспортирует казахстанские баррели к побережью Черного моря через Россию, а среди ее акционеров есть несколько мировых нефтяных гигантов, среди них "Роснефть" и "Лукойл", оба из которых находятся под санкциями США.

Что известно о санкциях против "Роснефти" и их последствиях?