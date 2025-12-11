Что известно о партнерстве Shell и "Роснефти"?
Еще в марте 2022 года Shell пообещала поэтапно отказаться от российской нефти и газа из-за войны в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, – источники
Раза компания совместно владеет долей трубопровода в Казахстане совместно с "Роснефтью". Если процесс разъединения будет успешным, Shell все равно сохранит долю в Каспийском трубопроводном консорциуме, а не будет владеть им совместно с российским энергетическим гигантом.
Путин недавно уполномочил два производителя осуществлять операции, которые могут привести к "установлению, изменения, прекращения" имущественных прав на их каспийское предприятие.
Кремль не предоставил никаких объяснений относительно разрешения, что вызвало спекуляции относительно возможных изменений в структуре акционеров проекта КТК, основного экспортного маршрута казахстанской нефти.
Общая доля Shell в КТК составляет 7,4%. Это включает 3,75% через совместное предприятие с "Роснефтью", 1,75% через прямое участие и 2% через ее аффилированную компанию BG Overseas Holding Ltd.
Интересно! КТК транспортирует казахстанские баррели к побережью Черного моря через Россию, а среди ее акционеров есть несколько мировых нефтяных гигантов, среди них "Роснефть" и "Лукойл", оба из которых находятся под санкциями США.
Что известно о санкциях против "Роснефти" и их последствиях?
Чистая прибыль "Роснефти" снизилась почти на 70% за первые 9 месяцев 2025 года, а выручка уменьшилась на 17,8%. На экономическое состояние "Роснефти" повлияли атаки Украины на энергетические мощности.
США выдали Германии специальную лицензию, которая позволяет исключить немецкую "дочку" "Роснефти" из-под санкций до апреля 2026 года, при условии урегулирования вопроса собственности за полгода. Берлин имел проблемы с продажей активов "Роснефти" из-за провала переговоров с Катаром.
Крупные российские компании, такие как "Газпром", "Роснефть" и "РЖД", имеют долги, что является рекордными показателями. Причины финансовых трудностей включают высокую ключевую ставку и отсутствие государственной поддержки из-за военных расходов, что указывает на системный кризис из-за войны против Украины.