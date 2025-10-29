Что известно об официальном решении США по санкциям?

США выдали Германии специальную лицензию, которая будет действительна до 29 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Берлин несколько раз продолжал свои опекунские права над Rosneft Deutschland, а текущее заканчивается 10 марта следующего года.

Хотя он и договорился с Москвой о продаже немецких активов, переговоры с Катаром как покупателем провалились, поскольку стороны не смогли договориться о цене. Теперь Германия должна за полгода решить проблему.

Заметьте! Rosneft Deutschland владеет акциями трех немецких НПЗ, на которые приходится 12% общих перерабатывающих мощностей страны. Правительство до сих пор избегало национализации этих предприятий из-за опасений, что такой шаг может привести к ответным мерам со стороны Кремля против немецких операций в России.

Чем санкции угрожали Rosneft Germany?

После введения новых санкций США Берлин обратился с запросом в Вашингтон по Rosneft Germany. Ведь ограничения запрещают западным банкам и компаниям сотрудничать с перечнем российских фирм.

Компания рисковала потерять главных клиентов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным источников издания, нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки угрожали прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland.

А немецкое правительство начало активные переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить компанию из санкционного списка.

Что известно о санкциях от США и их последствиях?