Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, Путин вывел Трампа из эмоционального равновесия. Президент США наконец увидел, что российский диктатор банально над ним издевается.

Почему Путин доигрался?

Как отметил Огрызко, Путин рассказывал Трампу одно, а потом действовал по-другому. Президент США сдержанно на это реагировал. Но это не может продолжаться вечно.

Кроме того, более чем 70% американцев поддерживают помощь Украине. Европейские лидеры также продолжают методично и деликатно давить на Трампа. Это дает свой эффект.

В конце концов Дональд Трамп объявил о санкциях против России. Путин же начал размахивать "ядерной палкой". Но это не запугает Трампа.

Есть новая тенденция. Путина начинают загонять в тупики, из которых выйти будет чрезвычайно трудно. Но самое важное то, что послезавтра состоится в Южной Корее, где встретятся Трамп и Си. Они начнут делить мир на троих. На троих, потому что без Европы не обойдутся,

– сказал Огрызко.

Санкции против России: кратко