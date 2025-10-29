Эту встречу уже называют одним из важнейших дипломатических событий в мире. Сможет ли встреча Трампа и Си Цзиньпина ускорить завершение войны в Украине и чем может обернуться для российского диктатора Владимира Путина, который пытается задабривать и Трампа, и Си Цзиньпина, – специально для 24 Канала разобрали эксперты.

Обратите внимание Китай целенаправленно перекрывает кислород украинскому производству дронов, – СМИ

О чем будут говорить Трамп и Си?

Журналист Павел Новиков отметил, что встреча американского и китайского лидеров станет определяющей для глобальной политики. Ее цель – установление баланса между великими державами. Ключевыми темами станут вопросы торговли, контроля за влиянием и ресурсами, а также будущего баланса сил в мире.

"Мне также добавляет оптимизма, что украинский вопрос становится темой главных переговоров этой осенью. Я не верю, что они завершатся до конца этого года, то есть осень – весна – это самые главные в мире переговоры. Нам важно, что мы являемся частью этих переговоров, а россияне уже не являются игроком там", – сказал журналист.

Впрочем, быстрых результатов не стоит ждать. Павел Новиков предположил, что они могут появиться не ранее чем через полгода, ведь американская дипломатия не стремится к быстрым решениям.

Павел Новиков о встрече Трампа и Си: смотрите видео

Повлияет ли встреча на завершение войны?

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок предположил, что единственное решение, о котором реально смогут договориться лидеры США и Китая, – это продажа части Tik-Tok американцам. Об этом мы знаем еще с весны 2024 года, когда был принят соответствующий закон в Конгрессе США. Что касается пошлин, то, вероятно, их отсрочат. Это означает, что стороны пока не договорились и процесс урегулирования торговых отношений продолжается.

Дональд Трамп уверяет, что Китай уменьшает закупки российской нефти, но пока эти заявления ничем не подкреплены. По словам Клочко, цены на нефть уже начали стабилизироваться и снова падать, то есть спрос будет оставаться высоким, в том числе и на российскую нефть. Сейчас нефть из Персидского залива не может заменить российскую, поставляемую в Индию и Китай. Поэтому ограничение экспорта российской нефти – это история на перспективу.

В то же время в вопросе войны России с Украиной однозначно играет в нашу пользу то, что Трамп хочет завершить войну, ведь это оставляет Украину в центре международных переговоров.

Хотя многие мои коллеги скептически относятся к этой встрече в части урегулирования российско-украинской войны, по моему мнению, она будет давать какие-то результаты, о которых пока говорить рано. Единственное, что могу сказать: это будут договоренности о предстоящем визите Трампа в Поднебесную и, соответственно, Си Цзиньпина в США. Но об этом говорят уже как об осени 2026 года,

– спрогнозировал Клочок.

На этом этапе Трампу действительно важно, чтобы война остановилась. Даже он уже говорил о временном показателе в шесть месяцев, когда комментировал эффективные санкции, которые могут быть введены.

Клочок о том, повлияет ли встреча на войну в Украине: смотрите видео

Чем для Путина могут обернуться переговоры в Южной Корее?

Политолог Алексей Буряченко отметил, что Трамп пытался достичь быстрого завершения войны, в частности, чтобы иметь преимущество в переговорах с Си Цзиньпином. Но Россия не хотела, чтобы Трамп получил это преимущество, ведь напрямую зависима от Китая, поэтому не давала Трампу достичь каких-то результатов по переговорам. По мнению политолога, в России не понимали стратегические последствия таких действий.

После того как президенту США не удалось усадить Путина за стол переговоров, он перешел к внедрению серьезных санкций против России.

Стратегия изменилась. С огромной вероятностью американская сторона и непосредственно Трамп во время встречи с Си Цзиньпином будут предлагать разыграть между собой Россию, продолжать оставлять ее в подмороженном состоянии, – предположил Буряченко.

По его мнению, это интересно Китаю, ведь тогда он сможет еще дешевле покупать российские сырьевые ресурсы и с помощью США держать Россию под контролем. А Трамп будет готов получить свой приз в виде мирного урегулирования российско-украинской войны, потому что Си может повлиять на Россию в вопросе завершения войны.

Какие последствия могут ждать Россию из-за встречи Трампа и Си: смотрите видео

Что известно о встрече Трампа и Си?