Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин?

Несколько источников, ознакомленных с ситуацией, сообщили, что американский лидер и президент Китая могут встретиться уже осенью.

Они отметили, что Трамп может посетить Китай перед поездкой на саммит APEC, который пройдет с 30 октября по 1 ноября, или же встретиться с китайским лидером на полях мероприятия,

– рассказали в издании.

Участие Трампа в событии пока не подтверждено, но известно, что Си Цзиньпин планирует принять участие в мероприятии в Кёнджу. В июле министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио провели первую личную встречу, что является потенциально важным шагом к встрече президентов.

Между тем, напомнили журналисты, во время телефонного разговора в прошлом месяце Си пригласил Трампа и его жену посетить Китай, и президент США ответил взаимным приглашением. По словам Рубио, существует сильное стремление с обеих сторон к встрече президентов.