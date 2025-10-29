Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

Что делает Китай для ограничения поставок компонентов для дронов Украине?

Китай все жестче ограничивает экспорт компонентов для беспилотников в Украину. По данным источников n-tv в отечественном военно-промышленном комплексе, даже попытки украинских компаний импортировать китайские электронные компоненты через государства Балтии или Польшу теперь блокируются.

Китайское правительство даже запрещает поставки этих компонентов в указанные страны, потому что знает, что они в конце концов попадают к нам в Украину. Пекин намеренно ограничивает поставки, чтобы "перекрыть кислород" украинскому производству дронов,

– рассказал соучредитель сети оборонных компаний Iron Юрий Ломиковский.

Беспилотники стали одним из ключевых видов оружия в войне против российских войск: они поражают командные, логистические и энергетические цели противника. В то же время, как отметил военный аналитик Хендрик Реммель из немецкого Института оборонных и стратегических исследований, такие удары имеют мощный эффект и вне поля боя:

"Инфляция растет, цены на энергоносители тоже, Кремль уже заявил о повышении НДС. Есть признаки того, что стратегия дальнобойных ударов, прежде всего дроновых, постепенно приносит результат", – пояснил Реммель.

Однако ограничения экспорта из Китая больно ударили по украинской дроновой отрасли. Двигатели, батареи и системы управления полетом до сих пор в основном импортируются именно оттуда. По оценкам Ломиковского, общий объем оборонно-технологических заказов в Украине составляет 35 – 40 миллиардов долларов, а в сфере работают более 800 компаний. В то же время около 60% компонентов все еще поставляются из Китая.

Почему мы так зависим от Китая? Потому что он может поставлять большие объемы – и дешевле, чем мы способны производить сами или закупать у западных партнеров. Украина пытается получать нужные компоненты через посредников – например, через американские компании, которые имеют производства в Европе. И ключевая задача – локализовать производство внутри страны,

– подчеркнул Ломиковский.

Он призвал ЕС инвестировать в научные исследования и поддержку стартапов, чтобы сделать оборонную промышленность Европы конкурентной. По его мнению, сейчас рынок фактически контролируют несколько крупных концернов, что "тормозит инновации".

В конце прошлого года появились сообщения, что китайские производители дронов компонентов сокращают поставки в США и Европу. Это стало очередным витком торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном, которое лишь частично удалось уладить.

При этом ЕС и США неоднократно высказывали подозрения, что китайские компании помогают России обходить санкции – в частности в энергетическом секторе. Несмотря на официальный "нейтралитет" Пекина, китайские компоненты не раз находили в российском оружии.

"Новые управляемые авиабомбы россиян оснащены китайскими двигателями и могут сбрасываться с расстояния до 200 километров. Речь идет о турбореактивном двигателе производителя Telefly. Китай играет на глобальной шахматной доске – то как ферзь, то как конь, то как ладья. Пока это отвечает его интересам, Россия будет получать все необходимое для продолжения войны", – объяснил австрийский полковник Маркус Рейснер.

Ломиковский убежден, что Пекин сознательно использует войну для усиления собственного влияния:

Китай быстро учится и зарабатывает большие деньги на этой войне, потому что поставляет обе страны компонентами для всего. Это позволяет ему усиливать позиции, тогда как Европа и Россия теряют ресурсы. Брюссель должен срочно готовиться к возможному вторжению России на территорию НАТО. Если начнется Третья мировая, Китай, скорее всего, уже не будет поставлять нам ничего,

– отметил эксперт.

