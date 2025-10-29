Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецький телеканал n-tv.

Що робить Китай для обмеження постачання компонентів для дронів Україні?

Китай дедалі жорсткіше обмежує експорт компонентів для безпілотників в Україну. За даними джерел n-tv у вітчизняному військово-промисловому комплексі, навіть спроби українських компаній імпортувати китайські електронні компоненти через держави Балтії чи Польщу тепер блокуються.

Китайський уряд навіть забороняє постачання цих компонентів у зазначені країни, бо знає, що вони зрештою потрапляють до нас в Україну. Пекін навмисно обмежує постачання, щоб "перекрити кисень" українському виробництву дронів,

– розповів співзасновник мережі оборонних компаній Iron Юрій Ломіковський.

Безпілотники стали одним із ключових видів зброї у війні проти російських військ: вони вражають командні, логістичні й енергетичні цілі противника. Водночас, як зазначив військовий аналітик Гендрік Реммель із німецького Інституту оборонних і стратегічних досліджень, такі удари мають потужний ефект і поза полем бою.

"Інфляція зростає, ціни на енергоносії теж, Кремль уже заявив про підвищення ПДВ. Є ознаки того, що стратегія далекобійних ударів, насамперед дронових, поступово приносить результат", – пояснив Реммель.

Однак обмеження експорту з Китаю боляче вдарили по українській дроновій галузі. Двигуни, батареї й системи управління польотом досі здебільшого імпортуються саме звідти. За оцінками Ломіковського, загальний обсяг оборонно-технологічних замовлень в Україні становить 35 – 40 мільярдів доларів, а у сфері працюють понад 800 компаній. Водночас близько 60% компонентів усе ще постачаються з Китаю.

Чому ми так залежимо від Китаю? Тому що він може постачати великі обсяги – і дешевше, ніж ми здатні виробляти самі або закуповувати у західних партнерів. Україна намагається отримувати потрібні компоненти через посередників – наприклад, через американські компанії, які мають виробництва в Європі. Та ключове завдання – локалізувати виробництво всередині країни,

– наголосив Ломіковський.

Він закликав ЄС інвестувати у наукові дослідження й підтримку стартапів, щоб зробити оборонну промисловість Європи конкурентною. На його думку, нині ринок фактично контролюють кілька великих концернів, що "гальмує інновації".

Наприкінці минулого року з’явилися повідомлення, що китайські виробники дронових компонентів скорочують постачання до США та Європи. Це стало черговим витком торгівельного протистояння між Пекіном і Вашингтоном, яке лише частково вдалося залагодити.

При цьому ЄС і США неодноразово висловлювали підозри, що китайські компанії допомагають Росії обходити санкції – зокрема в енергетичному секторі. Попри офіційний "нейтралітет" Пекіна, китайські компоненти не раз знаходили у російській зброї.

"Нові керовані авіабомби росіян оснащені китайськими двигунами й можуть скидатися з відстані до 200 кілометрів. Йдеться про турбореактивний двигун виробника Telefly. Китай грає на глобальній шахівниці – то як ферзь, то як кінь, то як тура. Поки це відповідає його інтересам, Росія отримуватиме все необхідне для продовження війни", – пояснив австрійський полковник Маркус Рейснер.

Ломіковський переконаний, що Пекін свідомо використовує війну для посилення власного впливу:

Китай швидко вчиться й заробляє великі гроші на цій війні, бо постачає обидві країни компонентами для всього. Це дозволяє йому посилювати позиції, тоді як Європа та Росія втрачають ресурси. Брюссель має терміново готуватися до можливого вторгнення Росії на територію НАТО. Якщо почнеться Третя світова, Китай, найімовірніше, уже не постачатиме нам нічого,

– зазначив експерт.

