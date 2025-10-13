Китай стрімко збільшив постачання російським виробникам волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних батарей, які є основними компонентами у виробництві дронів на оптоволокні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Що відомо про китайські поставки в Росію?

Аналіз торгових даних про вантажоперевезення, митних відвантажень та логістки показав, що китайські виробники комплектуючих для дронів суттєво сприяли розширенню виробничих потужностей у Росії та допомагали створювати компоненти з прямим бойовим застосуванням.

Згідно з даними митниці Китаю, постачання комплектуючих з липня по серпень збільшились у 10 разів. Ріст потужностей виробництва дронів у Росії говорить про міцні партнерські відносини між Росією та Китаєм.

Пекін наголошує, що займає нейтральну сторону у конфлікті, а комерційні виробники скоротили прямий експорт вже готових дронів до Росії. Але, згідно з офіційними даними, Пекін все ж дозволив стрімкий ріст ескорту запчастин для російських виробництв.

За даними китайської митниці, рекордна кількість волоконно-оптичних кабелів, а це близько 200 000 кілометрів була відправлена в Росію в травні та червні. А вже в серпні кількість оптоволокна сягнула понад 500 000 кілометрів.

Китай експортує такі кабелі й в Україну, однак їхня кількість значно менша – близько 115 кілометрів.

Китай обмежує доступ до запчастин і технологій для України та її прихильників, одночасно відкриваючи шлюзи для компонентів для російських дронів,

– каже Мік Раян, працівник Інституту Лоуї.

Чому ці дрони такі важливі для Росії?

Мік Раян також додав, що Росія має перевагу над Україною, адже Китай постачає компоненти у великих обсягах, за низькими цінами, а також гнучкий у розробці нових технологій.

Чим легші та довші кабелі, тим простіше атакувати на великі відстані, тож це значною мірою відображається на полі бою.

Співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначила, що росіяни застосовують дрони з оптоволокном для руйнування логістики, ураження командних центрів і нейтралізації обладнання, що створює перешкоди, перед наступом.

Пакети санкцій від США та ЄС, ймовірно, мали б вплинути на зменшення постачання в Росію елементів, які можуть використовуватись в військових цілях.

