Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін. За його словами, Китай з Росією мають досить тісні відносини. Але є питання, чи Китаю вигідно, аби по Європі літали російські дрони.

Чи причетний до цього Китай?

Як наголосив Клімкін, дрони в Європі – досить ризикована історія для китайців. Саме Європейський Союз є його головним торгівельним партнером. Там йдуть відносини на шалені суми.

Якщо європейці навіть опосередковано зроблять висновок, що Китай міг про це знати, то це завдасть нищівного удару по їх відносинах. Для чого взагалі це Китаю? Я це не розумію,

– сказав Клімкін.

Мета Росія щодо запуску дронів насправді є досить зрозумілою. Вони перевіряють, як європейці реагують на дрони та наскільки швидко вони це роблять. Є ще й інші причини.

Інша причина – дестабілізація європейських суспільств. Третя – спонукати європейців залишати ППО в себе, а не передавати їх Україні. Як на мене, жодна з цих причин не є ключовою для китайців, щоб вони ризикували так,

– зазначив Клімкін.

