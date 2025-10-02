Танкер плавав біля берегів Данії з 22 по 25 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

Що відомо про затримання танкера Росії біля Франції?

За даними видання, у суботу, 27 вересня, у другій половині дня на борт судна піднялися підрозділи французького спецназу. Після цього прокурор оголосив про арешт двох членів екіпажу. Відомо, що танкер із "тіньового флоту" Росії перебував біля берегів Данії з 22 по 25 вересня.

Танкер, збудований у 2007 році, має довжину 244 метри та неодноразово змінював і назву, і прапор. Раніше він був зареєстрований у Габоні, на Маршаллових островах та у Монголії. Судно перебуває під санкціями не лише ЄС, а й Канади, Великої Британії, Нової Зеландії та Швейцарії. 20 вересня воно вийшло з російського порту Приморськ і планувало прибути 20 жовтня до індійського Вадінара.

Прокуратура Бреста відкрила попереднє розслідування у зв’язку з відсутністю належних документів про національність і прапор судна, а також через відмову екіпажу виконати вказівки.

Цей екіпаж допустив дуже серйозні порушення, що є підставою для порушення кримінальної справи,

– заявив президент Франції Еммануель Макрон.

