Жандармерія повідомила про появу п'яти дронів над стратегічно важливою базою Франції. Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Monde.

Над яким об'єктом у Франції зафіксували невідомі БпЛА?

У четвер, 4 грудня, над базою підводних човнів Іль-Лонг у Бретані, на заході Франції зафіксували рух п'яти безпілотників. Відомо, що саме на цій базі розташовані підводні човни з балістичними ракетами.

Довідково! База Іль-Лонг є ключовим елементом французьких ядерних сил. Саме тут обслуговують чотири атомні підводні човни, один з яких постійно перебуває у морі, забезпечуючи безперервне ядерне стримування.

Дрони порушили заборонену для польотів зону, тож французькі військові розпочали роботу з ліквідації невідомих об'єктів. За інформацією видання, вони оперативно розгорнули систему протидії дронам та провели пошукову роботу. Військові, які перебували на території об'єкта, відкрили вогонь по невідомих апаратах, однак наразі немає інформації про збиття хоча б одного з них.

Місцеві ЗМІ зазначають, що це не перший такий випадок. Дрони вже з'являлись у цьому районі минулого місяця, хоча тоді безпосередньо на територію бази вони не заходили.

Де ще нещодавно бачили невідомі дрони?