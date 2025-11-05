Вплив на польоти виявився мінімальним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Подробиці появи дрона над аеропортом в Литві

У компанії "Литовські аеропорти" повідомили, що 5 листопада ухвалювали рішення про тимчасове обмеження руху літаків. До таких заходів вдались через фіксації дрона на території Вільнюського аеропорту.

За інформацією представника компанії Тадаса Василяускаса, простір закрили приблизно о 09:50, а відновили роботу вже о 10:18. Також додали, що інцидент міг вплинути лише на два рейси.

Представниця Служби громадської безпеки Інгріди Страгенес уточнила, що йшлося про цивільний безпілотник.Проте охорону на території аеропорту та навколо все ж посилили.

"Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини. Дрон та його оператора не знайшли", – розповіла Страгенес.

