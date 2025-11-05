Влияние на полеты оказалось минимальным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Смотрите также Киевлянин перевозил вражеский "Шахед" прямо на крыше своего авто
Подробности появления дрона над аэропортом в Литве
В компании "Литовские аэропорты" сообщили, что 5 ноября принимали решение о временном ограничении движения самолетов. К таким мерам прибегли из-за фиксации дрона на территории Вильнюсского аэропорта.
По информации представителя компании Тадаса Василяускаса, пространство закрыли примерно в 09:50, а возобновили работу уже в 10:18. Также добавили, что инцидент мог повлиять только на два рейса.
Представительница Службы общественной безопасности Ингриды Страгенес уточнила, что речь шла о гражданском беспилотнике, однако охрану на территории аэропорта и вокруг все же усилили.
"Он пробыл в воздухе, со взлетом и посадкой, до минуты. Дрон и его оператора не нашли", – рассказала Страгенес.
Где раньше замечали дроны?
4 ноября приостанавливали движение в аэропортах Брюсселя и Лаежа в Бельгии. Это тоже было связано с появлением дронов. Самолеты направляли в Маастрихт.
За два дня до того в аэропорту Бремена, что в Германии, также ограничивали полеты из-за неизвестного беспилотника вблизи взлетно-посадочной полосы. Аэропорт не работал почти час.
Также Бельгии зафиксировали БпЛА над авиабазой Кляйне-Брогель. Полиция начала расследование. Отмечалось, что это могло быть шпионаж или попытка вызвать панику.