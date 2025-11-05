Влияние на полеты оказалось минимальным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Подробности появления дрона над аэропортом в Литве

В компании "Литовские аэропорты" сообщили, что 5 ноября принимали решение о временном ограничении движения самолетов. К таким мерам прибегли из-за фиксации дрона на территории Вильнюсского аэропорта.

По информации представителя компании Тадаса Василяускаса, пространство закрыли примерно в 09:50, а возобновили работу уже в 10:18. Также добавили, что инцидент мог повлиять только на два рейса.

Представительница Службы общественной безопасности Ингриды Страгенес уточнила, что речь шла о гражданском беспилотнике, однако охрану на территории аэропорта и вокруг все же усилили.

"Он пробыл в воздухе, со взлетом и посадкой, до минуты. Дрон и его оператора не нашли", – рассказала Страгенес.

