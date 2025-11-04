Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTBF.
Что известно о дронах в Бельгии?
По словам представителя Skeyes, ответственного за контроль воздушного движения в Бельгии, Курта Вервиллигена, незадолго до 20:00 поступило сообщение о дроне над территорией аэропорта Брюсселя. Из соображений безопасности все воздушное движение было временно закрыто.
Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в Льеж, но тамошний аэропорт также получил сообщение о дронах поблизости. Поэтому воздушный трафик направили в Маастрихт.
Что известно о дронах в европейских странах?
В Бельгии 1 ноября зафиксировали пролет неизвестных дронов над авиабазой Кляйне-Брогель, полиция начала расследование. Мэр города Пер предположил, что целью запуска БпЛА мог быть шпионаж или попытка посеять панику.
Ранее в Эстонии возле военного городка Reedo сбили неизвестный дрон. Силы обороны совместно с полицией пытались найти БпЛА, но не обнаружили его на месте падения.
Зато в Испании вечером 27 октября закрывали аэропорт в Аликанте из-за неизвестного дрона. Это уже второй случай за последнее время, ведь 19 октября из-за беспилотников приостанавливали работу аэропорта Пальма-де-Майорки.