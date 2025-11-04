Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTBF.

Смотрите также Страны НАТО не готовы к борьбе с вражескими беспилотниками, – СМИ

Что известно о дронах в Бельгии?

По словам представителя Skeyes, ответственного за контроль воздушного движения в Бельгии, Курта Вервиллигена, незадолго до 20:00 поступило сообщение о дроне над территорией аэропорта Брюсселя. Из соображений безопасности все воздушное движение было временно закрыто.

Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в Льеж, но тамошний аэропорт также получил сообщение о дронах поблизости. Поэтому воздушный трафик направили в Маастрихт.

Что известно о дронах в европейских странах?