Полиция начала расследование и передала информацию минобороны и военной разведке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на HLN.

Что известно о дронах над Бельгией?

По данным издания, беспилотник увидел работник казармы на территории авиабазы Кляйне-Брогель в провинции Лимбург ночью 1 ноября. Правоохранители прибыли на место, но не обнаружили ни аппарата, ни оператора.

Мэр города Пер Стивен Матей сообщил, что целью запуска БпЛА могло быть или шпионаж, или попытка посеять панику. Местные власти ожидают встречи с минобороны, чтобы согласовать меры безопасности возле базы.

Отчет был подан в министерство обороны и в службу военной разведки. Полиция пристально следит за возможными дронами и их операторами, но это, очевидно, сложно, когда вы не знаете их точного места пребывания,

– сообщил мэр Пера.

Также СМИ стало известно о дронах над военной базой в Леопольдсбурге. Полиция подтвердила инцидент возле Кляйне-Брогеля, но заявила, что не имеет данных о второй базе.

Последние случаи с дронами в Европе