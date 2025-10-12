Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
На что жалуются немецкие авиакомпании?
Авиакомпании в Германии требуют от политиков принять решительные меры в связи с угрозой, которую представляют дроны. Президент Федеральной ассоциации немецких авиакомпаний Питер Гербер считает, что в случае угрозы необходимо иметь возможность сбивать дроны.
Меня раздражает, что только сейчас осознают насущность проблемы дронов. Мы указываем на эту проблему уже десять лет,
– говорит Гербер.
Федеральное правительство хочет улучшить свою систему защиты от дронов из-за распространения случаев БпЛА в аэропортах. Планируется, что федеральный и земельный центры защиты от дронов начнут работать еще в 2025 году.
Вторжение дронов в Европу: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября во время обстрела Украины российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Власти сообщили о по меньшей мере 19 дронов.
Вскоре неизвестные дроны несколько раз были замечены в воздушном пространстве Дании. Россияне, которых подозревают в атаках, заявили, что они непричастны.
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, что эти инциденты происходят в небе над странами, которые являются крупнейшими спонсорами военной помощи Украине. По его мнению, Россия прибегает к психологическому давлению, чтобы европейцы занимались своей безопасностью, вместо безопасности Киева.