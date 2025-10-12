Про це пише 24 Канал із посиланням на Spiegel.
Дивіться також Німеччина готувала російську армію до сучасних війн за підтримки Меркель, – Spiegel
На що скаржаться німецькі авіакомпанії?
Авіакомпанії у Німеччині вимагають від політиків вжити рішучих заходів у зв'язку з загрозою, яку становлять дрони. Президент Федеральної асоціації німецьких авіакомпаній Пітер Гербер вважає, що у разі загрози необхідно мати можливість збивати дрони.
Мене дратує, що тільки зараз усвідомлюють нагальність проблеми дронів. Ми вказуємо на цю проблему вже десять років,
– каже Гербер.
Федеральний уряд хоче поліпшити свою систему захисту від дронів через поширення випадків БпЛА в аеропортах. Планується, що федеральний і земельний центри захисту від дронів почнуть працювати ще у 2025 році.
Вторгнення дронів у Європу: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня під час обстрілу України російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Влада повідомила про щонайменше 19 дронів.
Невдовзі невідомі дрони кілька разів помітили у повітряному просторі Данії. Росіяни, яких підозрюють в атаках, заявили, що вони непричетні.
Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці інциденти відбуваються у небі над країнами, які є найбільшими спонсорами військової допомоги України. На його думку, Росія вдається до психологічного тиску, аби європейці займалися своєю безпекою, замість безпеки Києва.